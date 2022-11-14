九合一選舉倒數不到兩週，各縣市的市長候選人競爭都非常激烈，而《TVBS民調中心》今（14）日也公布了最新的新竹市長民調，結果顯示民眾黨新竹市長候選人高虹安支持度為33％、民進黨新竹市長候選人沈慧虹28%、國民黨新竹市長候選人林耕仁19％。對此，前立委林濁水就在臉書上表示「新竹市可憐的年輕人，被趕來趕去」，引發討論。

根據《TVBS民調中心》公布的最新新竹市長民調中可以看到，在20歲至29歲年輕選民對高虹安的支持度由50％下滑兩成以上，至27％，而支持沈慧虹則由25％增加至38％，林耕仁則仍僅一成左右。林濁水認為「是在論文門驅趕之下，8月，20歲至29歲年輕選民才群起離開沈慧虹而奔高虹安，使沈慧虹年輕人支持暴跌13％，使高虹安擁有50%年輕人驚人的支持度」。

林濁水更接著說，「現在又在助理門的驅趕之下，高虹安的年輕人支持度由50％下滑兩成多，剩27％，而支持沈慧虹的由25％增加到38％。至於林耕仁方面，也在請來戰鬥藍站上台呦喝驅趕之下，年輕人只剩一成左右支持」，林濁水也感嘆「新竹市可憐的年輕人，被趕來趕去」。