台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)於周一宣布與13家銀行團完成三年期新台幣140億元永續連結聯貸案簽署，2年來和潤企業響應永續連結貸款已達新台幣393億元。本次聯貸案簽約儀式由和潤企業董事長劉源森、台灣銀行董事長呂桔誠及玉山商業銀行總經理陳茂欽共同主持，以永續發展觀點置入ESG永續連結授信條件中，包括低碳交通工具承作實績、入選ESG指數成分股、永續報告書、綠能發展等，透過綠色金融，一方面落實永續發展願景，一方面獲得利率減碼優惠，降低營運成本。

和潤企業董事長劉源森表示，今年以來金融環境不確定性大幅攀升，台灣央行與全球多數經濟體同步進入升息循環，和潤企業為提早因應業務發展資金需求及穩定中長期資金籌措，特委由台灣銀行及玉山商業銀行共同統籌主辦永續連結聯貸案，並將數個永續關鍵績效指標納入聯貸條件，積極將營運業務接軌國際永續發展趨勢(SDGs)，結合ESG，以期攜手金融機構共同朝向永續經營來邁進。

本案原預計籌募新台幣100億元，在台灣銀行、玉山商業銀行、第一商業銀行、元大商業銀行、中國銀行、台北富邦商業銀行、合作金庫商業銀行、全國農業金庫、兆豐票券、合作金庫票券、萬通票券、大慶票券、大中票券等，共13家金融機構踴躍支持下，最終以新台幣140億元結案，超額認購140%，顯示金融機構對於和潤企業將營運與永續目標結合之策略方向給予高度肯定。

和潤企業於ESG領域的努力也屢獲肯定，例如連2年入選「公司治理100指數」成分股、連2年獲得「TCSA台灣企業永續獎」，以及「2022年AREA亞洲企業社會責任獎」、「2022年HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」兩國際獎項肯定，在在顯見和潤企業在環境、社會、公司治理之表現已獲各界肯定。