楊文科（左三）將請假投入選戰，縣府團隊送給他向日葵花束，感謝楊文科如溫柔小太陽帶領同仁前進。（羅浚濱攝）

爭取縣長連任的楊文科，15日將請假扮演「母雞帶小雞」的角色，縣府團隊特別獻花，感謝楊這4年來的領導與付出。楊文科則展現感性一面，感謝縣民給他機會，縣府同仁克服重重困難，「煞猛打拚」經濟、文教、交通、社會等政策，達成多項不可能的任務。

縣府14日舉辦第4季員工慶生會後，教育局長楊郡慈扮演「神祕嘉賓」，贈給楊文科向日葵花束，讓楊驚喜笑開懷。

楊郡慈說，楊縣長總是叮嚀同仁3點，在達成各項教育政見上，第1要傾聽、第2耐心、第3要有決策的力量，讓她深深領悟到，了解鄉親的需求在哪裡，縣府就在哪裡！

隨後，文化局藝推科顏宏仰和衛生局技正黃淑賢共同代表縣府同仁獻花，以向日葵花語「沉默的愛」，表達楊文科在施政上對新竹縣默默耕耘與付出。

顏宏仰分享2年前東興圳工程面臨最大困境，文化局同仁士氣低落時，楊縣長在忙碌之餘，多次來給同仁鼓舞與勉勵，沒有一句責罵，只有支持的行動，讓人備感溫馨，工程圓滿完成後，獲得民眾讚許及肯定，更榮獲第9屆景觀大獎及建築園冶獎的肯定，令他備感榮耀。

黃淑賢則說，3年多前新冠肺炎疫情發生，疫情政策不斷更新，從邊境管制、機構醫院群聚、大量疫苗接種，再到今年4月疫情全國大爆發，期間楊縣長與衛生局天天開會，深入了解討論疫情，一齊守護新竹縣防疫。

讓人暖心的是，在疫情艱難時刻，楊縣長常夜訪衛生局送防疫人員宵夜，幫同仁加油打氣，幫忙解決防疫人力問題，成為衛生局最堅強後盾，讓防疫人員更有信心與縣民同心同力抗疫。

楊文科有感而發說，在政策推動上總會遇到困難，要抱持傾聽的心為民服務，如今政策逐步開花結果，勉勵同仁在未來仍時時謹記鄉親託付，讓竹縣迎向更美好的未來，使每位在竹縣努力打拚、追夢、成家的人，可以驕傲地說出「我是新竹縣人」!