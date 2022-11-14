青少男女初嘗禁果，臨床醫學發現，青少女15至19歲子宮外孕的比例逐年上升，醫護指出，近年來醫療技術進步，已可以及早診斷出子宮外孕，並依患者狀況選擇藥物或手術治療，但大部分青少女面對意外懷孕，大多以為是亂經或怕被責罵選擇隱瞞，易延誤黃金治療時間，呼籲若有經期不順等問題，需就醫檢查較為保險。

衛生福利部桃園醫院護理師呂靜茹表示，15至19歲的青少女發生子宮外孕機率有逐年上升的情況，青少女對於經期的不規律卻不太重視，導致無法提早發現意外懷孕，甚至有些人會擔心被家長責備，選擇噤聲不說，這些狀況都會延誤子宮外孕的診斷，提醒女性要提高對健康的警覺，亂經、早期懷孕等，一定要諮詢專業醫師意見並搭配超音波檢查，才能排除子宮外孕的可能性，維護自身健康。

桃園醫院婦產科醫師劉政賢指出，正常的受孕是精子與卵子在輸卵管外三分之一的位置受精，再送到子宮內著床發育，只要其中有1個環節出錯，導致受精卵並沒有在子宮內著床，而是在輸卵管、子宮頸、卵巢、腹腔等地方著床，就稱之為「子宮外孕」。好發於有輸卵管發炎病史、慢性骨盆腔發炎、做過子宮擴刮術、子宮外孕病史、服用口服避孕藥及裝置子宮內避孕器者，常見的症狀包括骨盆腔、下腹部疼痛、不正常出血及可能出現肩膀疼痛、肛門周邊疼痛、輕微腹瀉、全身蒼白無力等症狀。

劉政賢進一步說明，子宮外孕的治療方式有2種，可分為藥物治療及手術治療，藥物治療可從肌肉注射MTX，阻止細胞分裂生長。手術治療則一般以腹腔鏡為主，手術會因胚胎組織的位置及是否有破裂來決定手術方式。