新北市首創辦理八年一貫珠寶金工班，暢通8年3個學習階段升學管道，教育局和文化局近期合作辦理「新北技職教育陶瓷金工成果展」，本月11日至12月18日將在鶯歌陶博館展出，展示學生成果。（新北市教育局提供）

為了培育技職人才，新北市首創辦理八年一貫珠寶金工班，並暢通8年3個學習階段升學管道，銜接國中、技高及科技大學相關課程，教育局和文化局近期合作辦理「新北技職教育陶瓷金工成果展」，本月11日至12月18日將在鶯歌陶博館展出，展示「八年一貫珠寶金工班」、「金工設計職業試探專班」學生作品，同時邀請第17屆全國身心障礙者技能競賽金工職類第2名學生展出金工作品，展現新北技職教育成果。

教育局長張明文說，新北市透過一條龍式的培育方案，培育產業專業人才里程碑，讓學生從職業試探、傳承資深業師技術，進一步專研技術，這次技職教育陶瓷金工成果展與陶博館合作，希望提供學生展現技能的舞台，也將金工創作作品理念，傳遞給大眾。

東龍珠鑽石集團近年積極與鶯歌工商、鶯歌國中合作，辦理抽離式技藝班和金工設計職業試探專班，資深業師會傳授學生金工專業技能，引導學生用金工或陶瓷為基底，運用金屬延展性和陶瓷特性，將想像力和創意展現在作品上。

東龍珠鑽石集團執行長張芳榮說，希望藉由珠寶設計人才培育，以精品金工技術傳承及品牌推廣為目標，深耕珠寶精品技職教育，培育出適合產業界的人才。

鶯歌工商美工科學生學生許詩芹說，這次與陶博館的合作，讓她了解到珠寶包鑲不是只有寶石，陶瓷敲碎磨平後也可以當作珠寶飾品，從中學習到不同技法，也感覺自己的技術有所提升；參與抽離式國中技藝班金工珠寶專班的中平國中學生林韋禎說，她第一次接觸金工類，很多地方做得不是很完美，像是打磨拋光就是很考驗耐性的事，如今看到創作作品完成，相當有成就感。

瑞芳高工室內空間設計科學生徐慧愉因獲得全國身心障礙者技能競賽金工職類第二名，獲邀參展作品，她說，媽媽從國中開始，帶著她開始金工訓練生涯，但她技巧陌生，需要到處拜師學習，經過長期訓練，終於能獨立設計出成熟的金工作品。

教育局指出，為了傳遞職人精神，新北市將持續與鶯歌工商、東龍珠鑽石集團辦理「新北市全國精品金工競賽」，結合產官學界，邀請全國大專和高職相關科系一展長才，今年賽事將在12月3、4日舉行，盼推動技職教育國際化，培育出知名珠寶設計師。