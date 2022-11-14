台中市沙鹿區向上路的長下坡路段常發生追撞車禍，10月17日發生大貨車追撞5車事故，引發重視，警方為防制長下坡路段大型車交通事故，本月交通警察大隊與清水分局聯合勤務，採支援機動測速照相與巡邏勤務，加強取締超速、超載、任意變換車道等違規行為，減少車禍交通事故。

台中市交通警察大隊指出，向上路為聯絡台中市區與台中港重要道路，其中向上路六段及七段因地形起伏，呈現長下坡的道路型態，且龍井交流道下匝道及台中工業區、車流匯聚，常有砂石車（大型貨車）來往通行該路段，大型車因車體較大且載重，在相同車速下煞停時間及距離會比小型車來的長。

警方表示，因車型設計的關係，大型車駕駛的視線死角亦較多，如發生交通事故所造成的損害也較為嚴重。警方藉由執法和宣導雙重手段，來遏止大型車交通違規行為，並建立市民正確的用路觀念，以防制交通事故發生與提升交通安全。

交通警察大隊與清水分局實施聯合勤務，交警第二中隊支援機動測速照相與巡邏勤務，加強取締超速、超載、任意變換車道等違規行為，於向上自立路口及住宅社區世界1景和東海戀歌前執行守望勤務，以提升見警率。

交通警察大隊統計台中市今年1月至10月沙鹿區向上路六段長下坡共發生45件交通事故，造成21人受傷，較去年同期減少9件、死亡減少1人、受傷減少19人。並爭取預算辦理向上路六段慢車道禁行20噸以上大貨車以及車輛違規轉向科技執法設備，持續精進長下坡路段事故防制成效。

交通警察大隊表示，大型車行經長下坡路段應採用低速檔，切勿排空檔行駛，保持注意車前狀況預做煞車準備，煞車時並應善用排氣煞車或電磁煞車，避免單一使用腳煞車，以避免於下坡路段因頻繁煞車致煞車過熱失靈而生追撞交通事故。提醒前車保持安全距離、減速慢行，切勿超速行駛，確保用路安全。