台灣高鐵表示，由於周末運量逐漸恢復，且每逢年底各地經常舉辦大型聚會及活動，因此決定本周五（11月18日）起至12月25日止周末增開6班次列車（周五南下2班、周日南下北上各2班，不含投票當周周末）。

本次增開列車將自後天（周三）凌晨零時起開放12月11日以前的車票預購，後續各增開車次則將依一般預售期間，於29天前陸續開放購票。旅客可透過「T Express」行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購周末各增開班次的車票。

高鐵表示，20人以上團體可享優惠，凡20人（含）以上團體旅客，搭乘指定日期、指定車次的標準車廂對號座，且同一起、訖站，全票旅客可享全額票價平日（周一至周四）7折、假日（周五至周日）8折優惠。若是學生團體，只要11人（含）以上，就能利用更優惠的「校外教學」專案，搭乘指定日期、指定車次的標準車廂對號座，且同一起、訖站，國中以上學生及全票旅客，可享全額票價7折優惠，國小學生及具敬老、孩童及愛心票優惠身分者，更可享4折優惠。