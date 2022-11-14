東哥遊艇(8478)公布第三季財報，單季營收12.27億元，年增17％，營業利益4.25億元，年增101％，稅後淨利4.15億元，年增132％，為單季次高，每股盈餘4.72元。累計前三季營收41.52億元，年增21％，營業利益13.71億元，年增105％，稅後淨利13.44億元，年增127％，每股盈餘15.27元。

公司指出，今年產品組合調整、遊艇售價調漲及費用達規模經濟效益，營業利益成長一倍，持續創下歷史佳績，營業利益率穩健，全年營收、獲利也將創史上新高。

東哥表示，雖然今年因俄烏戰爭對全球經濟活動帶來沉重壓力，聯準會持續升息抑制通膨，但OA船主為金字塔頂端富豪的消費模式不會因景氣短期波動而縮減，高端及精品需求仍舊熱絡。剛結束的羅德岱堡國際船展(10/26-10/30)參觀人潮絡繹不絕，5天展期買氣依舊非常熱絡；船展結束後，仍有顧客針對不同船型洽談中。目前在手訂單排程已至2025年，顯見豪華遊艇客群強勁的消費力未有改變。