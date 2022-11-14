美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）周日表示，聯準會可能在下一次的會議考慮放緩升息步伐，但這不該被視為央行力抗通膨的承諾將「放軟」。

在瑞銀於澳洲舉辦的一場經濟會議上，沃勒在回答一系列有關於貨幣政策的問題時表示，現在市場應該關注升息的「終點」，而非每次動作的步伐，而這個「終點」可能「仍有很長的路要走」，他表示：「這取決於通膨」。

沃勒表示，我們已經到了或許可以開始考慮放慢速度的時候，但我們抑制通膨的承諾並沒有軟化，請停止把注意力放在升息的速度上，並開始關注終點會在哪裡。在我們降低通膨之前，那個終點仍然遙遠。

他表示，上周發布的報告顯示10月通膨低於預期，這是個好消息，但這只是一個單一數據，之後必須還有其他類似的數據，才能讓人確信通膨正在放緩。

沃勒表示，10月CPI年通膨率達7.7%還是非常高，即使聯準會在12月會議將升息幅度從75個基點縮減為50個基點，利率還是要往上走。在我們真正開始考慮把腳從剎車踏板上移開之前，我們必須看到通膨開始緩慢下降。他並表示自已更加確信聯準會正走在正確的道路上，因為到目前為止這些升息並未破壞任何事。

自3月開始，聯準儲今年來總計已升息3.75個百分點，其中包括4次升息3碼，如此急速地扭轉貨幣政策，是為了給創下1980年代以來最嚴重的通膨降溫。

分析師和經濟學家總警告持續收緊貨幣政策將使經濟陷入衰退的風險進一步升高，進而影響就業。美國參議院銀行委員會主席布朗（Sherrod Brown）上個月也呼籲聯準會在緊縮貨幣政策上宜謹慎行事，以免廣大的美國民眾在承受高通膨之苦的同時也失去工作。