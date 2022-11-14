四年一度的世界盃足球賽即將開踢，是繼新冠疫情以來首個不受疫情影響的大型體育盛事，也是首次於冬季舉行，位於西亞的卡達與台灣的時差僅有5小時，因此大幅的提升了台灣觀眾參與此次球賽的機會。

而今年也是台灣首次拿到世足的商品製作授權，讓台灣的廠商也有機會製作專屬於台灣的世足周邊商品，而廠商也找上了有國片吉祥物之稱的拍賣直播主宥凱合作一起為此次的世足賽增添人氣，身為世足授權廠商唯一指定的直播主宥凱也不負廠商所望，直播一上線便湧入許多粉絲觀看，短短一天有將近1.5萬則的留言及5500次的分享數，也讓大家對於此次的世足更加期待。

宥凱表示今年因疫情趨緩各地旅遊逐漸開放，影響到了消費者的意願及取向，大家漸漸開始規劃安排出遊相關事項，因此也間接影響了影城的票房，從宥凱參與演出的國片《民雄鬼屋》來看，雖因實體鬼屋展的聲勢浩大，讓電影的票房突破3000萬，但仍是今年下半年度的國片票房冠軍，由此可見消費者的行為模式已有所改變，宥凱也期望台灣的電影市場可以逐漸回到昔日的光景。

而宥凱也因為是此次世足周邊商品唯一合作的直播主，開播前也鑽研了許多關於運動賽事的文章，宥凱也燃起了運動魂，期待接下來在電影上的表現也可以有更多突破，嘗試自己尚未嘗試過的體育相關題材的影視作品。