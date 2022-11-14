九合一選舉倒數不到15天，各縣市長的候選人都積極準備中。而今（14）日新北市長侯友宜就在臉書上用「侯侯做代誌」來向民眾呼籲，「選舉，是一時的，大家心平氣和，把話說清楚」，同時更希望能夠「讓好好做事的力量，帶動新北市持續向前」，而許多網友看到後紛紛感動留言「風度很讚的市長」，引發討論。

新北市長政見會／罕見開酸！林佳龍頻指控「政績」 侯友宜不忍了反嗆：還要多加把勁

侯友宜在臉書上表示，「選舉，是一時的，大家心平氣和，把話說清楚」，侯友宜也希望，「這一次的選舉，帶給市民的，是一個健康、快樂、有希望的選風，更要藉此凝聚所有人」，侯友宜也強調，「不分族群、不分顏色、不分縣市，讓好好做事的力量，帶動新北市持續向前！讓好好做事的新北市，做大市也做大事！」

此篇文章一發出，立刻引起大量網友感動留言，紛紛表示「有正義感的漢子，說到做到」、「風度很讚的市長」、「選舉是一時的，做人卻是一輩子的」、「有風範之人，有能力者，絕不會一直在批評別人的」、「正義風範新北和過去幾年不一樣進步很多，這是身為新北人的感受」、「大器的侯市長，讚啦」。