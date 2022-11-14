桃園南區資源回收貯存場動土可望紓解資收廠量能不足。（呂筱蟬攝）

桃園市人口持續增加，所產生的垃圾量包含資源回收量也大幅增加，桃園市政府在平鎮區陸光路原軍方營區範圍，新建南區資源回收貯存場14日動土，包含平鎮區中隊新隊址也將落腳在此，除了辦公廳舍外，規劃600多坪資源回收物貯存場，預計在2024年上半年啟用。

桃園市長鄭文燦說，升格後市府積極編列預算進行桃園、新屋、龜山及大溪清潔隊部搬遷改善工程，這次再投入3億4000萬元活化舊營區，推動平鎮中隊及蘆竹中隊廳舍更新計畫，並由環保署挹注50％經費。其中，平鎮中隊更新編列2.3億元，新址占地1.5公頃，規畫平鎮中隊辦公廳舍及南區資源回收貯存場，將以與環境相容的工法興建，屋頂及停車場搭建太陽能板做綠能發電，期盼落成後提供隊員更舒適工作環境，增加資源回收效率、減輕焚化爐及資源回收細分類廠的壓力。

環保署副署長沈志修與會指出，桃園8年來人口成長約21萬人，全年資源回收率達65％，高於全國平均59％，目前的資源回收細分類廠量能已不敷使用，環保署及桃園市政府今年啟動新建南、北2處資源回收貯存場，將做為區域資源回收物之分類、暫置調度場所，可望紓解資源回收廠量能不足的現象。此外，這次興建計畫使用再生材料比例高達54％，包括再生瀝青混凝土、環保透水性地磚等，未來太陽能板設施綠電發電容量也將達到1.32百萬瓦，將成為資源循環的園區典範。