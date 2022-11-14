高市財政局長陳勇勝也特別率領高市府財政局同仁於現場設立菸酒宣導攤位。（柯宗緯翻攝）

高雄銀行社會福利慈善基金會攜手高雄市政府財政局、結合在地9家企業做公益，近日號召愛心人士捐熱血，為高雄血庫安全存量預作準備，以因應急需，總計當天活動共216人捐血，募得313袋共7萬8250c.c.熱血。

該捐血活動12日當天在「漢神巨蛋1樓廣場」登場，為回饋民眾熱情參與捐血，凡符合捐血資格並完成捐血250c.c.者，除贈送漢神巨蛋禮券200元外，還加碼贈送2公斤白米1包及多樣精美禮品。

高銀代理董事長陳勇勝當天也挽袖捐血響應愛心活動，同時問候及感謝熱心捐血的民眾與志工。陳勇勝指出，高雄銀行做為在地銀行，對社會公益不遺餘力，長期實踐企業社會責任，多年來透過「高雄銀行社會福利慈善基金會」持續辦理公益及捐血活動，落實「取之社會，用之社會」的企業使命。

陳勇勝也特別率領高市府財政局同仁在現場設立菸酒宣導攤位，只要民眾參與有獎徵答，還加碼贈送精心準備禮品，讓捐血民眾除奉獻愛心外，還能建立正確菸酒法令觀念和消費認知，保障自身健康。

財政局指出，此次活動共有216人捐血，募得313袋共7萬8250c.c.熱血，另有隆大、友友、城揚、鼎宇、居興、尊邑、瑞鋒營造等建設公司及嘉鴻集團、永揚消防9家企業愛心捐助。