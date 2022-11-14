高雄銀行社會福利慈善基金會攜手高雄市政府財政局、結合在地9家企業做公益，近日號召愛心人士捐熱血，為高雄血庫安全存量預作準備，以因應急需，總計當天活動共216人捐血，募得313袋共7萬8250c.c.熱血。
該捐血活動12日當天在「漢神巨蛋1樓廣場」登場，為回饋民眾熱情參與捐血，凡符合捐血資格並完成捐血250c.c.者，除贈送漢神巨蛋禮券200元外，還加碼贈送2公斤白米1包及多樣精美禮品。
高銀代理董事長陳勇勝當天也挽袖捐血響應愛心活動，同時問候及感謝熱心捐血的民眾與志工。陳勇勝指出，高雄銀行做為在地銀行，對社會公益不遺餘力，長期實踐企業社會責任，多年來透過「高雄銀行社會福利慈善基金會」持續辦理公益及捐血活動，落實「取之社會，用之社會」的企業使命。
陳勇勝也特別率領高市府財政局同仁在現場設立菸酒宣導攤位，只要民眾參與有獎徵答，還加碼贈送精心準備禮品，讓捐血民眾除奉獻愛心外，還能建立正確菸酒法令觀念和消費認知，保障自身健康。
財政局指出，此次活動共有216人捐血，募得313袋共7萬8250c.c.熱血，另有隆大、友友、城揚、鼎宇、居興、尊邑、瑞鋒營造等建設公司及嘉鴻集團、永揚消防9家企業愛心捐助。
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