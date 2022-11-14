蝦皮購物「11.11最強購物節」正式落幕，蝦皮購物祭出0元起免運、商城85折及領免運玩遊戲抽1年搭機免運等多重優惠，創下驚人買氣。11月11日當天第1分鐘，消費者即購買超過400萬個商品，可見不少消費者在購物節正式開打前就已物色好下手目標。今年雙11同樣由「居家生活」、「美妝保健」、「美食」攻下全站熱銷三大品類，活動開跑第1小時的買氣更創下超越平日業績55倍的驚人成績。

蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，現今全球市場正經歷挑戰，在面臨全球通膨、貨幣政策緊縮等經濟不確定性高的時刻，蝦皮購物希望在邁入年末之際，透過今年的『11.11最強購物節』為所有的品牌和賣家提供強大後援，同時我們亦希望為消費者打造更多元、划算的消費選擇以及更佳的使用體驗。

今年蝦皮購物「11.11最強購物節」在免運優惠的加持下也吸引消費者清空購物車。而觀察各品類的銷售表現，依舊由「居家生活」、「美妝保健」、「美食」穩坐熱銷品類前三名的寶座，可見疫情持續影響民眾消費習慣，不少人仍選擇透過網購補齊居家必需品，其中口罩、酒精等防疫商品在後疫情時代更成為不可或缺的民生必需品，許多消費者選擇在雙11當天進行大補貨。

觀察站上消費力最強的買家可以發現，高單價的機車、iPhone、洗衣機等商品成為他們主要的選購標的，其中更有一位百萬刷手，一口氣買了SYM三陽機車、神秘農場後背包、HOKA ONE ONE登山鞋等商品。

迎來年底最大優惠檔期的雙11購物節，蝦皮購物看準電商直播趨勢推出雙11限定系列直播，利用直播即時互動的特性，結合商品、明星等意想不到的組合，拉近與消費者的距離。本次雙11期間，蝦皮直播便創下超過2億個觀看數，更成功將流量轉換為銷量，帶來了超強消費力，攜手站上直播賣家於年末創造銷售佳績。