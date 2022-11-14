房市降溫，房市熱度指標房地合一稅稅收也跟著減少，根據財政部統計顯示，今年10月個人房地合一稅收為27.6億元，已經連續五個月走跌，稅收創下近八個月以來的新低，房地合一稅收減少幅度明顯增加，反應市場交易降溫，尤其南台灣的台南與高雄市，房地合一稅較9月減少幅度都逾2成。

財政部統計顯示，去年12月單月房地合一稅收創下47.3億元歷史高點以來，隨著房市降溫，創高價動能不再，獲利了結賣壓提前出籠，今年自5月創下35.6億元高點以來，稅收已連續五個月衰退，今年10月稅收對比去年同期雖然增加4成，不過比起今年高點的5月份減少了22％，也較今年9月減少了9％。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算30日內，與簽約當下約有一至三個月的落差，今年房市下半年開始交易量持續量縮，雖然前幾個月房地合一個人稅收，還能維持單月30億元以上，但從10月已經見到房地合一稅收跌破單月30億元，已經開始反應第三季房市交投較為冷淡的市況。

以各縣市來看，10月稅收最高的仍為台中市的5.5億元，較上月持平，不過台南稅收2.2億元、高雄稅收3.5億元，分別較上月減少21％、22％，南台灣退燒現象格外明顯。

曾敬德表示，今年5月開始陸續受到疫情、股災、升息等外在因素干擾，房市交易量已經逐漸下滑，加上預售市場也開始退燒，導致預售換約的狀況減少，連帶房地合一稅收金額跟著走低，以當前市況推估，未來幾個月的房地合一稅收應該還是會維持相對低量。