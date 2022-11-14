國民黨新北市議員候選人吳訓孝。(黃敬文攝)

新北市長候選人政見發表會今(14)日登場，民進黨新北市長候選人林佳龍不斷批評新北市長侯友宜缺乏領導人的正當性、做太久及不簽屬不投降承諾書等，並指侯友宜會半路會跑去選總統；「侯家軍」新北市議員候選人吳訓孝表示，林佳龍會這樣要侯友宜不要再講「好好做事」，正是因為民進黨懼怕侯友宜這種會認真做事的人，也證明侯市長會用實際行動來證明的態度。

吳訓孝還提到，起初林佳龍在媒體前喊了十幾次「選台北」，後續卻變成「被迫選新北」，而林佳龍不斷喊新北大翻新，但實際上也只是不斷講空話，整個選舉主軸仍圍繞在指控侯友宜要拚2024，對新北的未來與願景卻是輕描淡寫不重視，也難怪林佳龍的子弟兵會說「林佳龍還沒準備好」。

他說，而且辯論會上，主持人話都沒講完林佳龍就搶著發言，自己連傾聽、等待別人說話都做不好，還有什麼臉指責別人，更別說林佳龍之前連新北地名都不斷講錯，指責別人的事，自己都沒辦法做好，原來是個「聰明的候選人」。