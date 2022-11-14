行政院旁驚傳槍響！今日凌晨4時許，一名李姓男子（22歲）在信義區夜店酒後駕駛BMW轎車與另車競速狂飆，行經忠孝西路行車地下道時，不慎追撞前方小轎車，導致前車王姓駕駛（24歲）車輛翻覆身亡。案發後，李男又憑藉酒意作勢毆打員警，遭員警連開2槍；警方事後帶回涉案7人，其中1名葉姓男子（24歲），疑為竹聯幫成員。

台北市行政院及警政署旁忠孝西路跟中山南路地下道14日凌晨發生一起嚴重車禍。（陳君瑋攝）

據了解，王姓男子（24歲）14日凌晨4點20分駕駛Toyota轎車，載著江姓女子（22歲），行經忠孝西路地下道，遭後方李姓男子追撞翻車，王男經送醫仍宣告不治，江女身上多處擦挫傷，救治並無大礙，江女聲稱，與王男第一天認識，不認識追撞車輛的男、女。

李男（22歲）駕駛的BMW轎車上載有曾男，因煞車不及，追撞前方王男轎車，事故發生時巨大聲響，巡邏員警聽聞後趕到現場，李男又因酒後失去理智，拉扯持槍員警，甚至敞開手臂，怒嗆員警「不敢開槍」，員警先對空鳴槍，李男又步步進逼，員警朝大腿連開2槍制止，經送醫治療並無生命危險。

後方另輛BMW轎車上乘坐4男1女見狀後緊急剎車，往三重方向逃逸，疑似中途更換駕駛，又駕駛同一輛轎車返回台大醫院，車輛停靠在徐州路，車上5人試圖尋找受傷同伴，其中一人也搭計程車趕到地下道，陳男（22歲）見媒體拍攝，推倒記者，警方立即將5人逮回。

涉案的葉姓男子有幫派註記，疑為竹聯幫靜安會成員。(翻攝當事人臉書)

警方事後循線帶回6男1女，發現其中一名涉案的葉姓男子有幫派註記，疑為竹聯幫成員，警方正在釐清7人身分背景及競速原因。全案後續依傷害、交通事故重大危害、殺人未遂、妨害公務等罪嫌送辦。