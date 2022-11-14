蜜蜂穿梭在成千上萬朵粉紫色花球採蜜。（潘樵提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮國立暨南國際大學科技學院旁綠地上含羞草，經秋雨澆灌、秋陽灌頂後，綻放出成千上萬朵粉紫色花球，秋日金光閃閃的陽光照耀下，粉紫色花海搭配暨大層巒疊翠山景，美極了！讓暨大講師、文史生態作家潘樵驚豔，不禁拿起相機拍並po臉書，網友回：「難得看見一大片含羞草開花，很壯觀。」

含羞草是台灣常見的野花之一，生長在溫暖、向陽的環境，羽毛狀葉片遇外力觸碰或風吹時，水分從葉枕流向葉柄，羽毛狀葉片立即閉合，彷彿害羞的少女而得名。潘樵表示，含羞草通常被當成雜草拔除，要看到一整片含羞草盛開，相當難得。

「如果含羞草開花期間不除草，花期將可持續至明年元月。」潘樵說，校園春夏約每個月除草1次，秋冬季節除草間隔拉長至1個半月至2個月，去年他剛po出美照不久，含羞草花海即遭包商剷除，讓不少慕名而來的民眾撲空，因此想要賞花拍照的民眾要把握機會。

網友看到po文，驚嘆：「真漂亮！現在要看到含羞草這麼一整片的花海很少了。」也有人惋惜：「好可惜！不能躺在上面，會痛。」潘樵也提醒，含羞草的莖有刺，建議遊客保持距離觀賞或拍照，才能開心賞花。