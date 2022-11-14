民進黨台北市長候選人陳時中競選總部於今（14）日上午召開「矽谷律師的真相」記者會，指控國民黨台北市長候選人蔣萬安擔任矽谷律師期間，任職的Crone ＆Rozynko事務所承接大陸公司在美業務一事，蔣萬安競選辦公室反擊稱，陳時中昨才說要回歸正面選舉，今天又派出競辦大軍想要抹紅蔣萬安，更順手抹紅了矽谷、玷汙專業。

蔣辦指出，當時蔣萬安是擔任Crone ＆Rozynko的受雇律師，並非事務所老闆或合夥人，而任何有一點工作經驗及常識的人都知道，受雇者就是做好上級交辦的業務，這是專業人員跟職場倫理的ABC；該律師事務所的案件承接過程，蔣萬安既沒有參與，更非主導者，請問蔣萬安是要負什麼責任？難道陳時中競辦的職場思維，是要員工「領著員工的薪水，操著老闆的心？」，陳時中團隊上下充斥著這種慣老闆思維，實在令人遺憾。

蔣辦進一步說，跨國投資在國際間比比皆是，陸資公司在美國掛牌上市的，更是多如牛毛，比方民進黨立委林楚茵追劇時最愛看的愛奇藝，還有梁文傑他們夫婦最愛買的淘寶母公司阿里巴巴，都是很好的例子，「難道今天開記者會的兩位，都成了自己口中的中共同路人？真叫人細思極恐」。

蔣辦呼籲，陳時中昨天才說要回歸正面選舉，今天又派出競辦大軍想要抹紅蔣萬安，更順手抹紅了矽谷、玷汙專業；舉出的資料，還都是蔣萬安自己在Linked in上的公開資訊。

蔣辦奉勸包含陳時中、梁文傑在內的整個陳時中團隊，Google是個好東西，這個世界也不是只有澳門跟酒店，還有美國與矽谷，很多事情要親眼看、親耳聽、親自走，才能看見世界的全貌。