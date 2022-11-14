網路購物相當方便，加上各家電商時不時地推出各種優惠方案，時常吸引許多民眾下單。不過大陸一位30多歲的劉姓女子因為沉迷網購，竟陸續欠下1百多萬人民幣（至少新台幣440萬元），雖然爸爸向親朋好友借錢還債，劉女卻無法就此罷手。某次雙方爆發激烈衝突，爸爸一時憤怒就將女兒殺害，近日遭到法院判刑15年有期徒刑。

據《新聞晨報》報導，劉家父女是在鐵路系統工作的保全、安檢員，2019年起劉女逐漸沉迷於網購，由於她大多使用信用卡透支消費，導致債務如雪球般越滾越大。

雖然相當疼愛她的劉父，為了女兒拿出老本10萬人民幣（約新台幣44萬元），又向親友借了約50萬人民幣（約新台幣220萬元），劉女卻依然故我沒有停止消費，網路貸款、卡債欠到高達1百多萬人民幣。

為了百萬債務，劉家父女之間衝突不斷。某次劉父向親友借錢後，和女兒為了卡債發生口角，結果一時衝動殺了女兒，他也在案發後向警方自首。近日上海市第二中級人民法院宣判，劉父遭處15年有期徒刑，剝奪公權4年。

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