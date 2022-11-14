台中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊，上個月初查獲36歲陳姓男子以網路販毒為業，日前藏匿於台中市太平區1處民宅內，警方執行攻堅，當警方進入屋內，陳男為躲避查緝偷偷將毒品塞入襪內，往窗外拋、假裝睡覺，但仍被幹員搜索查獲，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。

警方指出，今年10月初偵辦一起販毒案件，陳姓藥頭常透過網路通訊軟體與藥腳相約在不同飯店、日租套房等處交易，企圖躲避警方查緝，增加蒐證難度，辦案人員費盡心思將證據搜齊全後，持搜索票前往陳的藏匿處搜索。

警方發現，當時陳嫌與女友於3樓房間內聽見警方攻堅上樓聲響，竟異想天開以為將分裝好之數包安非他命及毒品咖啡包丟出窗外就能滅證，並狡猾的再躺回床上，佯裝睡眼惺忪，很無辜的被員警吵醒模樣。

但經驗豐富的幹員於搜索過程發現紗窗微傾未緊閉，與常理相違，遂探頭查看，果然於窗外雨遮上緣發現數包安非他命及毒品咖啡包。有幹員見狀，攀牆將散落的毒品、K盤、分裝袋逐一撿回。

陳嫌及女友見員警辦案鍥而不捨的精神，頓時驚呆，只好認了，警方破除自以為天衣無縫的滅證計畫，最後2人難逃法網遭捕，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台中地方檢察署續行偵辦。

警方呼籲，民眾勿輕易嘗試毒品或來路不明之飲品、咖啡包，染上毒癮並自毀前程，發現不法事證應立即向警方檢舉，共同維護台中市良好治安。