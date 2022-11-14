民進黨基隆市長候選人蔡適應14日下午成立原住民後援會，基隆市長林右昌、黨籍原住民議員陳明建均現身與族人博感情，蔡適應表示，未來他將加倍編列原住民文化活動預算，整修各區原民文化會館，讓和平島北觀風景區結合原住民特色，推動假日市集和商業活動。

蔡適應說，他過去長期參與原住民的傳統文化活動，未來將延續林右昌的原住民政策，當前基隆市政府將原住民相關預算提升至3000萬，他要加碼編列50％，加強原住民的文化傳承活動。

蔡適應提到，他在基隆各區都有參與原住民的活動，他知道有許多原住民會館，都有修繕的必要，他未來會編列足額的預算來修繕，也會努力讓各區都有完善的原住民文化會館。

蔡適應表示，和平島公園在北觀接手後，舉辦許多假日市集的活動，他未來會讓基隆市政府和北觀處、原住民部落合作，讓假日市集有更多原住民元素和讓基隆地方特色，不只傳承文化，也透過地方創生結合，活絡和平島地區的原住民文化產業。