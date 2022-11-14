美中領導人14日下午5時30分在印尼峇里島會面，這是拜登上任以來，首次與習近平面對面會晤。美國財長葉倫表示，希望美中領導人的會面，將有助促進這兩個全球最大經濟體在總體經濟方面的互動交流。

葉倫在印尼峇里島的20國集團（G20）峰會場邊向媒體發表講話時說，總統拜登和中國國家主席習近平14日面對面會談的目的，是為了穩定兩國關係，併為美國企業的未來道路提供一些確定性。

葉倫進一步說：「我非常希望，今天總統和習主席舉行雙邊會談後，在未來的日子，我們可以同中國同行就中國經濟、全球總體經濟成果，以及美中兩國的衛生政策對這些領域的影響，進行深入的對話。」

葉倫也說，拜登已向中方表明，美國的敏感技術關係到美國的國家安全，以及美國對供應鏈可靠性的擔憂。

她說，「我多次談到我們的擔憂，那就是我們在電動汽車電池、太陽能電池板中所用的礦物材料等方面過度依賴中國。我們要建立一個更安全、韌性更強的供應鏈。」

葉倫本身也會在峇里島與中國人民銀行行長易綱會面，預計兩人將討論的經濟課題包括中國放寬防疫封鎖政策，中國封鎖邊境措施已經擠壓中國產出和供應鏈，並給房地產業帶來金融問題。