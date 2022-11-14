香港著名導演張婉婷來台，參與執導紀錄片《給十九歲的我》金馬影展映後座談，她過去與已故戀人羅啟銳推出許多膾炙人口的電影，曾和周潤發、鄭裕玲、鍾楚紅、劉嘉玲、洪金寶、張曼玉、楊紫瓊等巨星合作，這次拍創校逾百年的英華女學校，紀錄校園裡6位女孩從12歲到22歲的成長過程，讓張婉婷見識到什麼才叫「大牌」。

張婉婷說那些學生根本不認識周潤發，都喜歡韓星跟歐美歌手，而且雖然跟學校簽約拍攝，但每個同學都是自己生命的導演，不開心的時候不給拍、不想講的時候不理人，張婉婷只能把自己訓練成「樹洞」，練習默默聆聽，讓被攝者習慣她的存在，同學們完全比巨星更大牌，「找明星都是簽約，大家屬於拍檔關係，他會對你有信心；但是小朋友沒有答應一直給你拍。」

電影拍完之後，張婉婷仍有斷斷續續約她們吃飯，「還要找她們喜歡吃的，不然才不會來，還要幫她們寫推薦信。」不過身為長輩，被青春少女們請求幫忙，張婉婷其實挺開心，同時經過10年的凝視，她也有所感悟，在學生身上發現順境跟逆境是時常會有的，好壞只是片刻時光。