黎巴嫩中東航空(MEA)一架客機日前降落時不偏不倚被子彈射穿，機上剛好載有一名該國議員，事後發推文表示，剛好就命中她頭部上方位置，所幸沒有任何人員傷亡。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《阿米代爾快報》(Armidale Express)報導，這起空中驚魂在當地見怪不怪，原因是私人擁槍在黎巴嫩相當普遍，每當特殊節慶來臨，像是婚禮葬禮、公開演說場合以及考試放榜，皆會鳴槍慶祝，不過當局正試圖禁止這項傳統；10日早上，中東航空一架客機至約旦起飛，就在降落黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)時被一發流彈擊中，所幸卡在機身沒有釀成傷亡。

黎巴嫩議員雅庫邊（Paula Yacoubian）是機上乘客之一，事後在社群平台PO出現場照還原驚險一瞬間，只見座椅上方隔熱層遺留一個大洞，原本包裹在內的黃色棉花因此外露，好在擊中點距離她頭部僅幾英尺遠。她表示，「除了跟大家問早，還必須說聲謝天謝地我還活著，不受管制的武器和流彈必須終結…」

بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمدالله على السلامة #لبنان

السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم ينوضعلو حد

التفاصيل الليلة مع مرسال غانم الساعة ١٠ @mtvlebanon @sarelwa2et https://t.co/rPvcAnlMVI pic.twitter.com/s6nggvxpyl — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) November 10, 2022

類似事件曾發生於2020年，一名敘利亞婦女跨年時不幸遭慶典用流彈命中，送醫後回天乏術；足球明星阿特維(Mohamed Atwi)也在同年另一起活動中身亡。