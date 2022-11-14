苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科14日一起啟動「桃竹竹苗一證通合作」啟動儀式。（謝明俊攝）

桃竹竹苗4縣市公共圖書館，將從14日開始，使用任何一個縣市所發用的公共圖書館借書證，都可在其它3個縣市公共圖書館借書，打破跨4縣市圖書館的界限，14日上午在苗栗縣政府舉行「桃竹竹苗一證通合作」啟用典禮，苗栗縣長徐耀昌及新竹縣長楊文科共同啟動，未來讓4個縣市民眾共享公共圖書館的便利及閱讀樂趣。

苗栗縣政府近年來積極推動多元閱讀管道，今年3月與國立公共資訊圖書館合作，加入「一證通整合平台」，讓一張借書證能通行在國立公共資訊圖書館、立台灣圖書館、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣等公共圖書館。

由於桃竹竹苗地區向來生活圈鄰近，公共圖書館資源共享的理念也同為4縣市所接受，在桃竹竹一起加入一證通平台後，桃竹竹也成為一證通服務範圍，擴大4縣市公共圖書館資源共享服務功能，讓數位資源透過網路不受地域限制，暢行無阻，更希望透過桃竹竹苗區域聯合治理「一加一再加一」產生綜合效果，將桃竹竹苗打造成台灣最優質、最幸福的共同生活圈。

未來民眾透過網路申請啟動「桃竹竹苗一證通合作」後，僅需憑著自己原本申請的一證，就可在桃竹竹苗等4個縣市的公共圖書館借書，將4證整合成一證，不僅節省辨證時間、簡化辦證作業流程、大幅減低民眾多卡負擔，提升閱讀的便利性。

此外，藉由一證通平台功能，還可整合4縣市84所圖書館，超過852萬冊館藏及電子資源，擴大苗栗縣圖書資源，增進縣民閱讀便利性及範圍，讓喜愛閱讀的民眾因閱讀而擴大視野。

14日桃竹竹苗一證通合作啟用典禮，在苗栗縣政府大廳舉行，目前正在全力衝刺選情的新竹縣長楊文科特地到場，與苗栗縣長徐耀昌共同啟動，期望這個平台未來提供竹苗地區民眾更加便利閱讀經驗。