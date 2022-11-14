111學年度UBL大專棒球聯賽即將點燃戰火，今年喊出「絕對可以」作為賽事精神，而最受矚目的公開一級賽事將於22日台東開打，過去在UBL賽場繳出佳績的旅日好手宋家豪就向學弟喊話：「絕對要相信自己，絕對可以！」

去年公開一級由國立體大奪冠，今天記者會上由沙子宸代表歸還冠軍錦旗，比賽將從22日台東開打，明年1月15日產生冠軍。今年U23世界盃中華隊國手林振瑋、王騰玉、游騰堯今年也會各自代表母校文化大學、台東大學出賽，3人也在會上分享國際賽經驗。

游騰堯說：「經過U23洗禮後心理層面成整很多，讓我遇到大場面更不緊張，也更知道如何發揮自己的優勢。」過去就讀國體大時期宋家豪在102、103學年兩度在UBL四強賽繳出9局完投勝，是球隊締造二連霸功臣。

宋家豪也分享自身經驗，他透露，大學時期接觸到很多不同訓練方式，對球員來說也是很重要的分水嶺，「絕對要相信自己，絕對可以！」

高中畢業來台就讀台灣體大的永田颯太郎今天也出席記者會分享自身經驗，「剛來台灣時我的實力在陣中不夠強，也聽不太懂中文，必須要思考怎麼變強，後來我開始寫日記，把教練教的、自己想到的都寫下來。」

上月被日職樂天金鷲育成選手第4指名，17日將到日本與球團簽約，24日再回台繼續學業，12月底再返日為明年一月春訓做最後準備，雖然這次UBL已沒有參賽，但他仍相信隊友一定能打出佳績，「他們一定可以拿冠軍。」