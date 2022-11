周興哲一連4場美加巡演完美落幕。(星空飛騰提供)

周興哲(Eric)日前完成5度攻蛋後隨即飛往北美,舉辦4場「WORLD TOUR」世界巡迴演唱會,為疫情後首位在北美洲舉辦大型演唱會的第1位華語歌手且場場爆滿,從洛杉磯站、聖荷西站、溫哥華站到多倫多站,橫跨3個時區,門票皆一開賣就完售,好消息不僅如此,周興哲甫以電影處男作《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍第59屆金馬獎「最佳新人獎」和「最佳原創電影歌曲獎」,而這部鍍金佳作更「漂向北方」,日前在南韓正式上映後大獲好評,不少影迷都對周興哲飾演的暖男學長超級傾心。

來到加拿大開唱,周興哲特別送上紅髮艾德(Ed Sheeran)在YouTube創下32億次天量的經典神曲〈Perfect〉,前奏剛下,他逗趣向全場說:「讓我們歡迎演唱會嘉賓紅髮艾德。」接著故意向台側做出歡迎出場的手勢,引起全場驚呼尖叫,隨後大家才知道Eric是開玩笑的,驚喜於Eric的調皮和淘氣。而獻唱麥可布雷的〈Everything〉時,Eric特別表示麥可是自己很欣賞的一位加拿大歌手,很喜歡他的爵士歌喉,更當場清唱起爵士名曲〈Fly Me To The Moon〉,成為意外彩蛋。

演唱會接近尾聲時,滿場粉絲壓抑不住興奮情緒,鼓譟要他秀肌肉、重現3場小巨蛋的肌情精華,周興哲先是停了一秒,本已拉開衣領卻又害羞喊作罷,隨後歌曲〈That‘s Why I Like You〉動感前奏一下、燈光一變,周興哲瞬間大方褪去西裝外套,露出內搭的白色背心,他結實的臂膀和身型讓滿場粉絲眼睛一亮,尖叫及鼓噪聲炸翻場內,氣氛超嗨。一連4場美加巡演圓滿結束後,周興哲將於明年2月將唱進香港,他目前已飛返台灣,全心為「金馬59」頒獎典禮定裝、練團。