台灣羽球好手國際賽好成績有目共睹，也讓更多人愛上這項運動，長期支持國內羽球的合作金庫，從1993年開始舉辦合庫盃羽球邀請賽，多年來已是國內業餘羽球盛事，本屆活動於11月12日、13日在台北市日新國小進行，超過320位球友齊聚一堂、以球會友。

合庫盃羽球邀請賽至今已舉辦18屆，除了2000年到2011年因金融風暴停辦，每年都讓業餘球友們相當期待、報名情形踴躍，包括中華航空、長榮航空、台大醫院、牧德科技、華碩電腦、陽明海運、勝利體育等知名企業，集結全台最優秀的產官學及陸海空共32支隊伍，合庫希望藉由賽事，讓企業客戶在繁忙工作之餘能以球會友，凝聚彼此愛運動的向心力及認同感，除了讓參賽者以運動紓緩緊張的工作壓力，並推廣全民運動，實現企業社會責任。

合庫在台灣除了投入金融專業服務外，支持國家體育活動長達70餘年，自董事長雷仲達上任以來，一直鼓勵員工重視身心健康養成運動習慣，定期舉辦或贊助各類運動賽事，積極推廣體育活動外，更大力支持桌球、棒球、羽球3支球隊的發展，逐年增編球隊預算，至2022年球隊預算已達1.8億台幣，致力成為優秀運動員實現夢想、站上國際舞臺最堅強的後盾，提升台灣國際體育競爭力。

合庫因長期支持國家體育活動、帶動全民運動風氣，已連續14年榮獲教育部體育署頒發體育推手獎，囊括「推展類」、「贊助類」及「長期贊助類」3大金質獎座殊榮，並連續3屆獲頒「運動企業認證」標章，接下來合庫仍將永續經營桌球、棒球、羽球3支球隊，培育優秀選手，並致力提升國內運動風氣、支持基層體育扎根，為台灣體壇盡一份心力。