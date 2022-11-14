房價居高不下，首都台北市戶籍人口三年大減18萬人，僅246萬人，尤其高房價、市中心的蛋黃區減少更為明顯，例如大安區人口三年間人口即短少2.6萬人，業者分析，不婚不生、小資出走、疫後返鄉、華僑除籍四大因素，使台北市設籍人口創下38年來新低點。

台北市民政局統計顯示，台北市二大精華區大安、信義，三年來人口減少8％以上，松山、萬華、中山、士林等發展成熟的區域三年來人口也減少7～8％，而人口流失最少的行政區則以內湖5％居冠，北投、南港、文山也在6％以下。愈精華的市中心地段成為這波首都人口流失最嚴重的區域。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市人口受到「四大浪潮」推擠，「不婚不生潮」的少子化讓全台都出現人口減少的現象，加上台北的都會型上班族，重視工作勝於家庭，生養意願更低；其次台北房價門檻高，大安區房價已見三位數，中正、信義、松山也要8字頭，帶動「小資出走潮」往新北或桃園發展。

近三年不少上班族改變工作型態，接案或在家工作模式興起，催化北漂族返鄉及搬到外縣市的「疫後返鄉潮」；精華區不乏長年旅居外海的華僑或高資產族，近年因因國境管制無法入境而遭除籍，使得首都人口銳減。

相較於市中心的蛋黃區人口大減，內湖三年僅減少5％，成為台北市人口發展最穩定的行政區。張旭嵐表示，內湖除了有科技園區、各大知名企業總部外，還有媒體產業群聚，就業機會豐富，因此排除少子化等人口減少的自然因素，內湖的社會增加人口多，就業民眾的購屋意願也相對高，讓當地的房市買氣維持在水準之上，以今年成屋均價來說，單價每坪62.4萬，仍低於台北市均價每坪71.2萬，使內湖成為近年台北買賣移轉棟第二高的熱門區域。