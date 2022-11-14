民進黨為拉抬北台灣選情聲勢，由台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍，基隆市長候選人蔡適應、桃園市長候選人鄭運鵬共推「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」政見。但被人打臉踢爆，新北市長侯友宜過去早就邀請桃園市長鄭文燦一起做北北桃的交通網絡，結果鄭文燦當耳邊風，而且就是時任的交通部長林佳龍不准用定期票，怎麼當候選人時又可以了？根本雙重標準突破天際線。

民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬8日合體，共同召開「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」記者會，拋出票價從1280降到1200，範圍則增加基隆、桃園，運具也增加客運、台鐵、機捷等，估計預算每年要增加35億元的政見。

「民進黨的無恥程度真的突破我的天際線！」綠能你不能今(14日)在臉書發文指出，最近為了拉抬選情，北台灣的民進黨候選人，都搞一個1200交通大運轉，結果事實是，先不說這是張善政先提的政見，光看到中國鵬跟林佳龍的唬爛，真的快吐了，馬上被人打臉，過去侯友宜早就邀請鄭文燦一起做北北桃的交通網絡，結果鄭文燦當耳邊風。

他痛批：然後中國鵬在忙著玩鋼彈當黨意立委，連向中央爭取都沒爭取。然後時任交通部長的林佳龍更噁心，當初就是他不准用定期票的，怎麼當候選人時又可以了？這種雙標也體現在騙神昌上，國民黨提的案子就封殺，民進黨提的選舉案，就各種配合撒幣，「國之將亡，必有妖孽！」