張嘉玲呼籲，民進黨新北市黨部、中央黨部應盡速說明。（張嘉玲辦公室提供／李奇叡新北傳真）

民進黨中和區議員候選人張嘉玲今在競選總幹事、前議員林秀惠陪同下召開記者會。張嘉玲淚訴，同黨民調領先的議員候選人張志豪昨將十幾萬份的文宣鋪天蓋地散發中和，企圖憑藉著假黨部民調，來操弄告急、影響選情，將選票集中在單一候選人，造成民進黨在中和無法三席議員都當選；她呼籲，民進黨新北市黨部、中央黨部應盡速說明，並向中央、新北選委會提出，以文宣散布捏造的黨部民調，意圖使同黨候選人不當選，是否已逾越言論自由之合法尺度？

張嘉玲今指出，投票日將至，選情緊繃，昨日卻發現全中和有十幾萬份印有「民進黨民調」字樣文宣流傳，要大家「集中選票」在單一候選人，但她向新北市黨部主委何博文、中央黨部組織部主任及副秘書長求證，都回覆從未做個別選區議員民調，這樣的「假黨部民調」，只顧自私、不顧大局，實在太不應該，講到激動處，張嘉玲還一度哽咽落淚。

張嘉玲和林秀慧向中央、新北選委會提出，意圖使同黨的其他候選人不當選，以文宣散布捏造的「黨部民調」、傳播不實的告急訊息，是否已逾越言論自由之合法尺度，而有動搖選民的投票意向、影響選舉的公正性？

前市黨部主委、立委羅致政表示，除了初選民調外，中央黨部或地方黨部都不會針對個別選區議員做民調，所以任何所謂中央黨部或地方黨部做的議員民調傳出，基本上都應視為假民調、假消息，這些都是為了選舉所做的操作，選民切勿被錯誤引導，而民進黨在中和有三席的空間，現任者若有認真經營、也會擴大自己的選票基礎，因此情況最弱勢的張嘉玲一旦過關，三席就都能夠當選。

林秀惠沉重地說，自己2018年選舉時也深受假民調影響，導致最後只差1000多票而未能當選，她呼籲別讓遺憾發生、重演在張嘉玲身上，中和有三席綠營空間，別讓選票過度集中在某一人，期盼三位優秀後進都能一起當選，為中和服務。

林秀惠拜託選民，不要被假民調、假訊息欺騙，同時安慰並力挺張嘉玲繼續加油、在選戰最後更加努力衝刺。

張嘉玲認為，這行為已經影響選情，其中以民調處於當選邊緣的她受到最大衝擊，中和本有三席綠營議員空間、民進黨也提名了三席議員參選人，有人散布「假黨部民調」會造成中和三席無法全上，希望民進黨新北市黨部、中央黨部能儘速出面說明，並要求候選人自律，「候選人不該成為假民調的受害者，團結顧大局才能讓三席民進黨候選人一起過關」。