沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥（右）說，高虹安誠信破產，連助理的本俸都貪，這樣的人要怎麼率領市府同仁？她未來又會如何挖空新竹？（陳育賢攝）

沈慧虹表示，高虹安下午雖開記者會，但民眾看到的仍只有傲慢、轉移焦點與推卸責任，這樣的人絕無法勝任市長。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選團隊，14日針對週刊爆料民眾黨高虹安國會辦公室最新祕帳報導，舉行「高虹安誠信破產」記者會，揭穿高虹安過去聲稱的4個謊言，沈慧虹並表示，高虹安下午雖開記者會，但民眾看到的仍只有傲慢、轉移焦點與推卸責任，這樣的人絕無法勝任市長。

沈慧虹說，誠信和守法是公職人物的基本底線，吹哨者公布內帳資料，高虹安涉嫌貪汙和詐領助理費，過去的謊言一一戳破，再次呼籲她應向新竹人民說明清楚，並誠實面對司法調查。

沈慧虹指出，這許多證據都等不到高虹安的說明和道歉，證據指出，高虹安不只涉貪知法玩法，還是苛刻員工的慣老闆，期待正向選舉的新竹人已徹底失望，高不是人民期待的候選人，更不可能勝任新竹市長。

沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥說，高虹安誠信破產已經是全體市民的共識，連助理的本俸都貪，以台語俗話來說，可以講是「肖貪」，無所不貪。這樣的人要怎麼率領市府同仁？她未來又會如何挖空新竹？面對這些司法爭議，她還有心在新竹的建設上嗎？

劉康彥也揭發其4大謊言，包括高虹安說辦公室的公積金，都是用在辦公室的支出，沒有任何不該領的錢進到虹安口袋。但在週刊揭露的帳目中可明確知道，帳目包含個人洗頭費、化妝師費、早餐、卸妝棉，甚至包括民眾黨的餐費，通通都是使用高虹安的小金庫支應，這是國庫通黨庫，明顯涉貪。

第2大謊言是高虹安說「幹部是自掏腰包贊助辦公室零用金，而非來自助理費或加班費」，事實上，卻是高虹安苛扣員工加班費，進到自己小金庫的慣老闆。

從吹哨者最新證據來看，根本沒有所謂自掏腰包，而是高虹安透過「低薪高報」浮報同仁薪水，要求特定幾位助理，違法回繳薪水至小金庫，對照助理薪資表與小金庫內帳，有23筆資料吻合。

其中李姓助理為「浮動薪資」，明顯是薪水工具人，立法院每月編列予立委助理薪水總額為42萬4360元，李忠庭的薪水從3月到11月之間，薪資從3萬4102元、4萬1360元、5萬2000元不等，試問大家，有人的薪水是如此不合常理的浮動的嗎？

第3個謊言是高曾表示「每位助理都有在崗位上確實工作，領取的助理費、加班費也都是助理們以實質付出勞務、責任所換取」，但助理薪資表中，卻有應領薪資0元的助理，這是沒有實質勞務付出，所以薪資是0的人頭助理？

第4個謊言是高虹安連公督盟都騙，高曾上報公督盟網站，稱「助理每周平均工時40小時，沒有加班、沒有違反勞基法」，該團隊沒有加班，卻幾乎領完每個月加班費的上限總額，明顯說謊。

劉康彥也以律師黃帝穎的發文，回轟高虹安拿吳成典案判決當藉口，他說，依黃帝穎發文點出吳成典與高虹安的情形有3大不同。包括是金流差異，吳成典沒像高虹安一樣將助理公費挪為私用；其次是程序差異，高虹安沒有證人違法取證的問題；最後是情節差異，吳成典沒有拿助理人頭核銷公費卻實際領薪0元的問題。

黃帝穎甚至認為，高虹安的辯詞完全違反經驗法則，全球找不到國會助理自願上繳超過半薪乃至全薪，高虹安顯然把檢察官、法官當成沒社會常識的人。

沈慧虹競選辦公室總幹事陳建名則指出，5天前，民眾黨主席柯文哲大動作全黨挺1人、挺涉貪的高虹安，現在媒體陸續披露新證據，請問柯文哲還是繼續出面力挺嗎？還要繼續為高虹安背書嗎？難道貪汙就是柯文哲口中所謂的新政治、新希望嗎？

另外，高虹安明顯違反勞動相關法規，台北市政府作為主管機關，柯文哲作為台北市長，會積極調查？還是持續置身事外？這個問題全台1000萬勞工都在看。