國立南投高中拔河隊，全國比賽奪金牌。（南投高中提供／廖志晃南投傳真）

國立南投高中拔河隊，參加在國立體育大學舉辦的「教育部體育署全國各級學校室外拔河賽」，這也是南投高中拔河隊睽違2年，再次奪回高中混合組冠軍，為高中生涯留下美好紀錄，也為學校與南投縣爭光。

南投高中拔河隊在室外比賽，不論是技術還是體能都不斷提升，面對困境與想要奪冠的渴望，密集性訓練就成了達標的唯一手段，教練和選手也都知道，只有不斷的超越才能奪得榮耀，手磨破了，握不住繩子了，就練腳，腳腫了，走不動了，就練腰、練心智。

此次在全國奪金牌的成員，包括體育三張家綸、王偉丞、許佳絨、陳安宇、江夏瑄、宋佳紜、林妤華；體育二宋于恩、陳金峰、池佑恩等10人，在奪冠的瞬間，眾人瘋狂喊叫，將訓練、減重、想要奪冠的壓力全部傾洩，教練林子堯老師也獲得最佳教練獎。

林子堯在賽表示，感謝學校的支援及家長的支持，讓選手在課程、住宿、用餐及場地設備上一切順利，能夠專心訓練，也感謝這些學生能夠堅持到底的精神力，沒讓教練漏氣。

南投高中校長傅國樑表示，學校鼓勵師生運動，因運動時大腦會產生多巴胺（dopamine），那是一種正向神經傳導物質，使人心情好，做完了，會有成就感，心中愉悅油然而生；此次競賽感謝老師的付出，學生的努力，在競賽上能夠全力以赴，是學生對學習負責任的態度，也可轉化自身未來的競爭能力，贏得冠軍能提升學生的自信心與學習動機，進而衍生更多專業素養。