柯志恩（左）曾以在電視台主持「繞著地球跑」旅遊節目成功敲響金鐘，今起推出為期10天的「繞著高雄跑」競選活動，下午在高市議員林義迪（右）陪同下，從六龜出發車掃。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（14 ）日起「繞著高雄跑」車掃行程展開，首日從大旗美區出發，一邊車掃催票，一邊化身觀光代言人。她說，期待南橫開通後，推動山城漫遊，振興甲仙、六龜觀光，吸引更多遊客過夜，帶動地方商家生意活絡。

柯志恩曾以在電視台主持「繞著地球跑」旅遊節目成功敲響金鐘，今起推出為期10天的「繞著高雄跑」競選活動，下午在高市議員林義迪、國民黨高市黨部副主委曹桓榮等人陪同下，從六龜出發，車隊行經甲仙、杉林、美濃、旗山等地。

柯志恩今早在記者會強調，這次跟一般車掃不一樣，會安排固定的定點下來開講，如今天在甲仙區文化路和安街口會有5分鐘的街講，民眾可以到場聆聽或透過網路直播收看。不過，下午因直播儀器發生問題，臨時喊卡，但現場仍有支持者聚集力挺。

柯志恩也充當觀光大使，她指出，南橫開通後，有的遊客把甲仙區當成過站而已，但甲仙除芋頭冰外，還有甲仙化石館、六龜也有寶來溫泉等景點，商家期待遊客多消費，甚至兩天一夜住下來，如此生意會更好。