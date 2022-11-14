台灣房屋統計台北市民政局各區戶籍人口數量，發現當前台北市的戶籍人口，和2019年同期相比，三年間減少了18萬人，減幅達6.5%，其中又以大安區人口流失最多，從2019年10月的30.7萬人，減至28.1萬人，足足少了2.6萬人，減幅為8.5%，居台北各區之最，其次的信義區，近三年人口也減少了8.1%，流失人口達1.7萬人。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受到「四大浪潮」推擠，首都人口跌破250萬人大關，改寫近38年低點。首先是「不婚不生潮」，少子化讓全台各縣市都出現人口縮水的現象，加上台北的都會型上班族，重視工作勝於家庭，生養意願更低；其次，「小資出走潮」，台北房價門檻高，大安區單價達100.3萬，中正、信義松山也要八字頭，居住蛋黃區的年輕一代的台北人被迫移居，往新北或桃園發展，因此戶籍人口年年減少；再者，「疫後返鄉潮」，近三年不少上班族改變工作型態，接案或在家工作模式興起，催化北漂族返鄉及搬到外縣市的風潮。此外還有「華僑除籍潮」，大安區、信義區不乏長年旅居海外的華僑或高資產族，近年又因國境管制無法入境而遭除籍，使得首都人口銳減。

台北各區當中，人口發展相對穩定的地區以內湖居首，近三年的人口減幅最低，僅減少約5%！若以人數來看，則以大同、南港的人口減少數量最低。張旭嵐指出，大同、南港減少的人數少，主要是行政區面積小，其中南港又以工商業發展為多，工廠商辦比例大，因此住宅區相對有限，以致於人口基數相對低，流失人數也就相對有限。

而內湖減少幅度最輕微，是由於內湖除了有科技園區、各大知名企業總部外，還有媒體產業群聚，就業機會豐富，因此排除少子化等人口減少的自然因素，內湖的社會增加人口多，就業民眾的購屋意願也相對高，讓當地的房市買氣維持在水準之上，以今年成屋均價來說，單價62.4萬，低於台北市均價71.2萬，使內湖成為近年台北買賣移轉棟第二高的熱門區域。