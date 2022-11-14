樺漢(6414)今年第四季旺季效應可期，明年展望佳，法人評等調整至區間操作。上周五樺漢衝上兩個月高價，周一外資、自營商再度轉買超，周二續漲逾1%，穩居200元關卡。

現正進入品牌業務傳統旺季，法人預估，將帶動樺漢今年第四季的營收再創新高，本業表現更勝今年第三季。展望2023年，雖然品牌營運狀況受出售IT service業務衝擊，但相關處分利益預估明年第一季認列，此外，系統整合業務在手訂單仍高，設計製造業務則受惠於匈牙利新廠效應，加上考量目前樺漢的評價未偏高，故法人雖將樺漢目標價降至211元，然投資建議由中立調整至區間操作。

樺漢今年第三季營收、獲利均創新高，營收動能主要來自半導體建廠商機、匈牙利廠新產能效應。在營收規模擴大下，雖然毛利率因產品結構不及第二季而降低至18.38%，但稅後淨利仍增加至6.52億元，亦為歷史新高，季增47.77%、年增8.9%。

展望2023年，預估設計製造部門的營收成長幅度最高，原因在於匈牙利工廠的新產能效應，樺漢預估該廠2023年營收達3.5~4億美元，尤其，樺漢對帆宣(系統整合)、Kontron AG(品牌)相對較低的持股比重，設計製造部門出貨暢旺，對提升樺漢獲利的助益更勝營收。

系統整合部門前3季營收年增55.72%，表現居各部門之冠，主要係受惠於半導體廠建廠商機，截至今年9月為止，在手訂單金額超過650億元，系統整合部門2023年營運展望仍佳。

至於品牌部門，2023年營收預估將低於2022年，原因在於出售部分IT service業務，樺漢預估影響金額約4億美元，然而，Kontron AG計畫專注於工業控制、軌道交通、智慧醫療等毛利率較高的物聯網領域，相關潛在商機龐大，為樺漢長線重要獲利動能來源。

整體而言，雖然品牌部門受出售部分IT service業務影響，但設計製造、系統整合部門業績均具成長動能，法人預估，2023年樺漢營收年增0.66%。