主管印尼主權財富基金的印尼投資局(INA)周一指出，將與寧德時代，招銀國際(CMB International)共同成立一個綠色電動車基金，價值高達至少20億美元。

該聲明是在G20集團峰會的一場直播的商務會議上宣布。

INA執行長Ridha Wirakusumah隨後與寧德時代和招銀國際的公司高層簽署了合作協定。

Ridha指出，該基金將投資於電動車產業鏈，以抓住一個即將在全球迅速成長的市場；該市場主要得益於各國減少溫室氣體排放的承諾。

Ridha表示：「以寧德時代和招商國際為主要合作夥伴，我們正在物色有限的合作夥伴，共同投資綠色電動車基金，以抓住在印尼的電動車價值鏈上的機會」。

Ridha說，印尼電動車市場正在成長，預計到2025年將銷售出210萬輛電動摩托車和40萬輛電動車。

自2020年以來，印尼一直禁止鎳礦石出口，以確保向投資者供應。此後，印尼熱衷於在國內發展電動汽車和電池產業。