據美聯社最新消息，原定明天(15)在印尼峇厘島舉行為期兩日的二十國集團（G20）峰會，當局稍早表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）抵達後因心臟病發被送往當地桑格拉醫院(Sanglah Hospital)，目前正在島上接受治療中。

然而，外媒引述俄國外交部說法，發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)則在社群平台發文駁斥，稱「拉夫羅夫本人現在和我在看報導，簡直不敢相信我的眼睛，『甚麼，原來他已經住院了』，當然是天大的假消息...」