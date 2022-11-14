日本官房長官松野博一14日在記者會上透露，日本首相岸田文雄和中國國家主席習近平的首腦會談將於17日在泰國舉辦的亞太經合會(APEC)期間進行。《共同社》稱，這將是近3年來首次面對面的日中首腦會談。

《路透》也報導說，岸田文雄與中國國家主席習近平舉行的高峰會，正值亞洲因台灣和北韓問題造成緊張局勢升級。日本內閣官房長官松野博一在例行新聞發布會上說，「有必要通過日中雙方的努力建立建設性和穩定的日中關係」，「我們希望舉行一次峰會以推動雙邊關係向前發展」。

日本官方發言人說，這兩位領導人將於週二在印尼參加20國集團（G20）峰會，隨後兩人將前往泰國參加本週晚些時候舉行的 APEC 峰會，屆時他們將在泰國舉行會談。

報導指出，長期以來，中日關係一直受到東海部份的小島主權爭議所困擾，這是二次大戰期間日本的對外侵略於戰後所遺留下來的問題。

至於在台灣問題上，今年美國眾議院議長裴洛西8月訪問台灣後，中國發射導彈進入日本附近海域，兩國緊張關係隨即升高。日本及美國都譴責中國發射導彈的的威脅性做法。

報導指出，日本在其 2019 年《國防白皮書》中將中國列為其主要對手，對北京無視國際準則、對台灣施壓和快速軍事現代化構成嚴重的安全威脅表示擔憂。安全專家說，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，日本的焦慮快速升高。

中日兩國領導人近年最後一次會面是在2019年12月，習近平在北京會見日本當時總理安倍晉三。習近平原訂於2020年以國賓身份訪問日本，但因新冠疫情爆發而延後，至今也未能實現。由於今年是中日兩國關係正常化50周年，但受到美中關係惡化等地緣政治影響，相關的紀念活動顯得極為低調。