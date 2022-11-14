高雄近年科技大廠接連進駐，帶動工資提升達8.91％，成長幅度為六都之首。（高雄市勞工局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄近年積極產業轉型，致力推動S科技廊帶，吸引許多科技大廠進駐，進而帶動高雄就業環境。高雄市勞工局表示，據勞動部最新統計數據，高雄市近3年工資成長率8.91％，成長幅度為六都之首。

高雄近年力拚產業轉型，推動南部半導體材料的S廊帶、亞灣5G AIoT創新園區等科技園區，招商吸引許多國內外知名科技企業投資，如台積電、華邦電、穩懋、亞馬遜網路服務(AWS)、輝達(NVIDIA)等，也因此創造許多高科技的就業環境。

勞工局表示，根據勞動部今年8月薪資行情勞工退休金新制提繳統計數據，高雄108年為工資水準為34775元，今年則提升至37872元，3年工資成長率8.91％，為六都之首。

勞工局指出，主要原因為高雄市近兩年積極招商引資、推動產業轉型，除有台積電、5G產業於高雄市設廠外，亦帶動相關產業之衛星廠商進駐，帶動薪資成長及勞動條件優化，進而促進高雄市平均提繳工資提升。

勞工局長周登春表示，勞工局將持續落實加速產業轉型、增加就業的優先政策，除運用各項就業促進工具積極媒合民眾就業、提供職業訓練之外，並配合高雄市產業發展政策提供各項就業服務，同時強力維護職場勞動權益，以協助勞工朋友樂業安居。