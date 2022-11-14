11月感恩節及12月耶誕節接續登場，充滿儀式感的應景佳餚紛紛上市，各大星級飯店順勢推出以一整隻火雞為主角的禮籃，搭配著豐盛的配餐，讓民眾在家以經典美食共度佳節。

台南大員皇冠假日酒店元素餐廳推出每年廣受好評的「火雞禮籃」，以重達5公斤的火雞做為主角，把各式香料均勻塗抹全火雞、肚子塞滿香料，醃製24小時後，用140度溫度蒸烤火雞80分鐘才完成，適合6至8人共同享用，而禮籃除了搭配多款配菜及甜品，還附上艾莎貝粉紅氣泡酒1瓶；每組3900元，即日起至12月29日開放預購，11月19日前祭出9折優惠。

若對小家庭來說一整隻火雞禮籃份量太多，也可到元素餐大啖火雞感受一下過節氣氛，11月25日感恩節、12月24日平安夜與12月25日聖誕節元素餐廳晚餐時段都有火雞饗宴，饕客可以暢快享用海鮮，包含鮮魚任你點、生魚片自由配、生啤酒暢飲等，多樣中西日式佳餚自助餐點，還有高CP值、充滿童趣的療癒系甜點吧。

台北晶華酒店年年熱賣的「美式爐烤火雞」，每組4800元。（圖／台北晶華酒店提供）

以鬆脆酥皮包覆美國頂級菲力的「威靈頓牛排」，每組7800元。（圖／台北晶華酒店提供）

台北晶華酒店迎接西洋感恩節，即日起推出多款熟食禮籃，包括重達6公斤的傳統「美式爐烤火雞」與適合小家庭、體型嬌小汁多肉嫩的「法式嫩烤春雞」，還有鬆脆酥皮包覆頂級菲力的「英式威靈頓牛排」，今年更全新推出外皮香酥肉質細緻的「德國脆皮豬腳」，選項相當豐富，熟食禮籃每組最低1880元起。

The Deli推出的「香烤火雞繽紛共享組」，每組4800元。（圖／台北喜來登大飯店提供）

The Deli以2公斤美國安格斯肋眼牛為主角的「爐烤美國牛肉溫馨組」，每組5800元。（圖／台北喜來登大飯店提供）

此外，台北晶華酒店館內的點心房也準備了南瓜派、胡桃派等應景甜品；經典蛋酒、蘋果白蘭地沙瓦與香料熱紅酒等節慶飲品也將於2樓上庭酒廊登場；住房方面還有「感恩美食歡聚假期」，4人同行、每房9800元起，可於房內享用春雞搭配豬腳組成的感恩節大餐。11月30日前預購熟食禮籃及應景甜品也有9折優惠。

台北美福大飯店GMT義大利餐廳推出的節慶禮籃，由來自義大利的西餐總主廚以傳統手法烹製。（圖／台北美福大飯店提供）

台北喜來登大飯店The Deli今年推出2款適合5至6人享用的感恩節外帶禮籃，不僅有每組4800元的「香烤火雞繽紛共享組」，還有愛牛饕客必點、每組5800元的「爐烤美國牛肉溫馨組」，搭配松露奶油玉米、龍蝦起司通心麵、栗子葡萄雞肝麵包餡、經典杏仁奶油國王派等豐富配餐；11月30日前預訂付清可享9折，即日起至12月28日販售。

台北美福大飯店GMT義大利餐廳推出的節慶禮籃，由義籍西餐總主廚Massimo Picci選用重達7至8公斤的爐烤火雞，使用傳統義式料理手法醃製烘烤製成；禮籃中還搭配由美福點心坊團隊自製的義式經典水果麵包「Panettone」、「四季披薩」及「脆皮馬鈴薯」等豐富餐點，適合4至6人一同分享；節慶禮籃每組6880元，即日起至12月26日開放訂購。