幾天前，我軍馬公艦在台灣海峽驅離左岸廈門艦，兩艘軍艦的無線電「互嗆」內容被附近的商船所收錄到，馬公艦廣播「你即將進入我方24浬警戒區，請你適時調整航向」，而左岸廈門艦反嗆「你所謂的24浬線不存在，請注意你的用語，我艦在此正常航行」，相當的針鋒相對。所幸後來雙方互報航向後，並未有進一步的言語交鋒。軍事分析師張競博士認為，此事有幾件事情需要注意以及檢討，包括雙方的廣播頻道顯然在國際公用波段裡，這可能會引起海事爭議；另外示警與驅離的用語要更為專業嚴謹，以「航行安全」為理由有些牽強，直接說「為避免誤會，請貴艦轉向離開，否則我方採取適當應對行動」，這會顯得更明確立場。

舷號為154的廈門艦，屬於052D飛彈驅逐艦，具有相列雷達與熱射式垂直發射器。(圖/微博)

中華戰略學會研究員張競博士在臉書上表示，「從2019年4月1日我方主動發佈共機在海峽南部，亦就是臺灣防空識別區西南空域活動，從初期由蔡英文表態要「強勢驅離」以來，共軍機艦在我周邊海空域活動強度漸次提升，而且距離本島愈來愈近。」

「儘管國軍對外不斷表示將採取廣播驅離與飛彈追監等應對措施，但是顯然無助於改變當前共軍機艦在我本島周邊活動之既有態勢。日前海軍馬公艦於共軍廈門艦通聯內容遭人錄音揭露後，顯現出我方對共軍機艦喊話程序與內容，都存在相當高之改進空間，值得大家深入思考。」

「首先，喊話驅離共機使用《航空應急頻率》(aircraft emergency frequency，亦稱為GUARD)；不論是121.5MHz之民用International Air Distress (IAD)或是VHF Guard波道，抑或是243.0MHz之軍用Military Air Distress (MAD)或是UHF Guard波道，其實都不應長時間佔用此等國際緊急通信頻率。」

「相同道理亦適用於驅離共艦喊話時所使用之Channel 16 VHF (156.8 MHz)，該頻道為海上國際救難頻率(international distress frequency)，在此波道喊話驅離共艦，亦不宜長時間佔用此等國際緊急通信頻率。」

「利用前述各波道喊話驅離共軍機艦，就必須心理上有準備將有數量驚人之守值該通信波道者，遭人錄音完全不令人意外，被對方刻意以不堪言辭反駁羞辱風險極高；最重要的是以非緊急救難之必要性，長時間佔用該波道進行通聯喊話，絕對無法獲得國際社會旁觀者認同與肯定。」

「因此國安高層應當督請海空喊話驅離作業單位，檢討如何縮減佔用此等頻道時間；或許透過呼叫共軍機艦構成通聯後，由雙方協議轉換通信頻道，再接續實施喊話，會比佔用前述緊急通話頻率來得恰當。當然，若共軍機艦不願、或是無法配合，此時再繼續使用緊急通信頻道喊話，也就不會引發爭議，指責我方亂佔緊急通信波道。」

其次就是以「航行安全」為理由，要求共軍機艦轉向離開，似乎理由有點強辭奪理相當牽強。為何不直接挑明說：「貴機(艦)已經接近我領海基線起算24海浬之限制空(水)域，為避免引發誤解誤判，請調整航向駛離，若再繼續保持目前航向，我將被迫採取適當應對行動。」在此要強調，若是要提24浬，其參考座標是領海基線，絕對不是海岸線，喊話要說清楚明白，展現專業素養不要鬧出笑話。

再者，對第一線值勤人員來說，此等喊話作業務必建立標準化規範，將所有通話用語清楚明白列出來，通話者逐字唸出，才不會弄錯。喊話辭最好是中英文並列，表示對共軍機艦與外籍軍事機艦，喊話標準語用語統一，並無任何差別待遇。

張競表示，嚴肅呼籲社會大眾與鄉親父老理解，「和」與「戰」的決心，不是第一線應對的喊話所能作主，海空軍喊話驅離作業執勤者，都不是法律學者與法務專家，所有用辭用語都曾經過國安高層逐字審視核准，第一線官兵不要隨意，亦不宜在國際緊急通聯頻道，與共軍就法理問題擡槓，法理問題自然會有專家去解說處理。

最後更要提醒第一線官兵，與共軍機艦通聯喊話務必注意辨證，查問艦船相關IMO識別編號或是航空器識別編碼，對比AIS自動船位回報系統或是ADS-B航空器辨識導航資訊，絕對是必要程序。兩岸軍事機艦活動軌跡如此接近，現在不但要擔心誤解誤判，更要擔心是否還有第三者故意耍些陰謀，利用通信偽冒手段，存心誤導兩岸軍事機艦發生衝突。