（中華人權協會提供）

中華人權協會今（14）日發聲明表示，其他國家的確診者可以出門行使選舉權，為何中華民國不能？！中選會掩耳盜鈴的做法，豈不更加坐實了，「放大絕玩奧步」的國際笑話嗎？

中華人權協會指出，11月26日的九合一選舉，各類公職競爭激烈，許多選區的勝負差距極小，甚至幾票就能定輸贏。而疫情已經兩年多，中選會明明有很多時間可以參考例如日本、韓國，提出分流投票的做法，卻故意忽視各界的提醒，甚麼都不做，最後一刻直接頒布「確診禁令」，預估將剝奪十幾萬人的投票權利，影響範圍非常廣大。

中華人權協會直言，中選會踐踏憲法與民主的蠻橫行為，完全反映在「確診禁票令」上！誠如諸多媒體與學者專家所言：中選會主委李進勇於今年3月在立法院信誓旦旦表示，中選會正研究分流投票等辦法，讓確診或隔離民眾可以投票，言猶在耳，結果卻是恐嚇善良的臺灣民眾道：確診者投票要「褫奪公權」！這麼卑鄙玩弄政治的手法，當臺灣民眾是瞎子嗎？

中華人權協會嚴詞譴責如此大開民主倒車的劣質手段，民主國家沒有永遠的執政黨！只有民主法治的價值長存。該會聲明：

一、有任何公務員違憲違法阻撓、處罰或干預確診者行使選舉權，本會將協同人權相關團體向司法機關、監察院提出告發與檢舉！

二、有任何確診民眾因出門行使選舉權投票，而被無良政府處罰者，本會將給予法律救助的，並且一定要求在「兩公約國家人權報告」列入此事，供全世界人權工作者公評。