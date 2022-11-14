國民黨苗栗縣長候選人謝福弘製作競選MV擴大支持度。（謝福弘競總提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨苗栗縣長候選人謝福弘近期密集在各鄉鎮以車隊拜票，除了獲得各地民眾的熱情回應，許多議員、代表們也抽空前來應援，與謝福弘一同拜票懇託當地民眾，為了感謝各地民代的暖心支援，謝福弘推出競選MV，除了藉此感謝理念相同，要為民眾勤懇付出的各級民代候選人，也期望以歌聲溫情感召苗栗鄉親，選擇正直、善良、溫暖的候選人，為苗栗打造幸福家園。

面對其它對手候選人紛紛公布封關前民調，謝福弘競總表示自行委外做了最真實的民調供內部參考，在1068個有效樣本當中，中立或不表態的比率高達48.4％，顯示苗栗民眾對於公開表態仍然很有壓力，不過20到29歲的青年族群表態比例最高，支持謝福弘的比例也是最高，因此團隊選擇留作內部參考，持續積極耕耘地方，謝福弘相信不表態的民眾大都是投2號的潛在支持者，相信在投票日一定能催化選民上投票所用行動表態，為國民黨拿下勝選。

謝福弘表示，這段時間大家看到韓國瑜、馬英九、蔣萬安陸續為謝福弘高調站台或宣傳，其實各地有眾多的民代，也齊心推薦國民黨正直、善良的力量，要為苗栗人選出最好的縣長，特別是有太多候選人自己明明行程滿檔，還抽空前來表達支持，謝福弘心中一直深深感謝。這首MV「苗栗打拚」是由苗栗音樂人所譜寫，苗栗攝影師、剪輯師製作，加上許多民代候選人一齊入鏡獻聲，因此謝福弘獻出這支MV，也為苗栗鄉親推薦優質的夥伴們。

愈接近投票日陸續傳出相當多誇張的耳語和抹黑，像是操作性的民調、收錢退選和放棄保風向的假消息，都突顯出對手用惡劣的手段影響選舉，這絕對不是苗栗人期望的。因此用MV呈現想為苗栗人打拚出更美好的未來，其中間奏謝福弘「用心打拚的苗栗人，讓我們一起攜手前進，給苗栗更好的未來」的喊話，更是前來應援的民代們共同的心情。

謝福弘觀察發現，苗栗縣民對地方派系長期勾結已經深惡痛絕，有對手被質疑黑金，有些對手與曾經開槍坐牢的候選人結盟，民眾都看在眼裡，不想被黑道統治失去苗栗的尊嚴。反觀謝福弘堅持清白正直，一齊站出來的候選人夥伴們也都秉持相同的理念和原則，經得起最嚴格的檢驗，因此謝福弘感謝這些夥伴支持，也透過MV推薦這些夥伴們，展現團結氣勢一齊守住苗栗藍天。