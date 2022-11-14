財政部周一於台大醫院國際會議中心舉辦促參新紀元啟動儀式，現場超過300位產、官、學界代表共襄盛舉，蔡英文總統、行政院蘇貞昌院長、李孟諺秘書長及羅秉成政務委員兼發言人親臨現場，展望促參2.0的新紀元啟動，將有更多元的公共建設吸引民間企業投入公私協力行列，實現「金擘促參，共好台灣」。

促進民間參與公共建設法(下稱促參法)自89年施行迄今(111)年屆滿22年，累計促參案件逾1500件，吸引民間投資超過新台幣9000億元，已擴及民眾日常生活中食、醫、住、行、育、樂等各領域；又促參法修正草案近期業經草野協商完成，即將進入二三讀，如經立法院通過後，促參法可謂升級為2.0版，將可引進更多的民間技術與資金，加速國內公共建設之推動及提供優質公共服務。

在這承先啟後的特別時刻，財政部特別邀請蔡總統將感謝狀頒贈給22年來積極運用促參模式投入公共建設的22家民間企業團隊，包括日勝生、中鼎集團、統一企業、欣陸控股、遠東集團、宏匯集團、長榮海運、國泰人壽、中國醫藥大學及力麗集團等，這22家企業共投資234件以上促參案件，投資金額超過3450億元，占促參案件的總投資額三分之一強，類型包括污水下水道系統、轉運站、再生水、高速公路電子收費系統、大型物流中心、免稅商店、展覽館、貨櫃碼頭、圖書館、焚化廠、國道服務區、停車場、運動中心等公共建設，可以說在每個人日常生活中幾乎都享有促參案件所提供的優質服務。

蔡總統表示，非常高興一同見證促參多年來的成果以及即將邁入新里程碑，過去22年來政府及民間已經攜手合作創造了許多成功的案例，包括新竹市立兒童醫院、安南醫院、國道ETC與各服務區、焚化爐及污水下水道等，不僅節省政府財政支出，還提升就業機會。現在台灣正迎來資金回流潮，促參法也即將修法邁入2.0，在這樣關鍵的時刻，有必要擴大整合政府和民間的合作範圍及模式，提供民眾高品質的公共服務，進而讓台灣的經濟發展動能更為活絡。蔡總統特別感謝過去積極參與促參公共建設的22家企業代表，並一一頒發感謝狀，場面隆重。

行政院蘇貞昌院長表示，公共建設是國內經濟成長的火車頭，但政府資源有限，所以需要政府與民間共同來努力，這也一直是行政院重要的施政目標。蘇院長提到當年促成遠通ETC案，過程辛苦且受到很多質疑，政府能夠一一排除不容易，如今民眾都能感到服務的優質。中和保二基地本來不能用，由民間投資82億元促成機關獲得使用空間，還有470戶社會住宅，民間機構也能獲利，創造三贏。蘇院長期許促參不要怕企業賺錢，只要設計好機制，就能推動好的案子。再次感謝22家企業長久以來的支持，今天這場促參新紀元啟動儀式特別有意義，樂觀期待投資台灣公共建設的機會越來越多。

財政部蘇建榮部長表示，促參業務在102年從行政院公共工程委員會移撥到財政部，至今屆滿10年，促參招商成績也漸入佳境，據促參司統計，今年招商成績特別的好，依促參法及其他法令辦理的民參案件，已簽約94件，預計今年民間投資超過新台幣2600億元，為歷年最高，顯見引進民間參與公共建設已成為企業投資的重要管道，也是政府解決公共建設財源不足的最好方法。今年財政部大幅度修正促參法，且有機會於年底通過，更完備的促參法將創造更優質的投資環境，並開啟促參2.0版新紀元，使政府、企業及民眾可以享有更多促參計畫帶來的好處。