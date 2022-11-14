糧署中區分署14日舉辦「台灣國產小麥-十八麥年度新品發表會」，今年初帶領台灣隊參加2022年路易樂斯福世界盃麵包大賽獲得團體冠軍的台灣隊長武子靖（左）也到場推薦國產小麥粉。（農糧署提供／馮惠宜台中傳真）

2022年路易樂斯福世界盃麵包大賽台灣隊首度獲得團體冠軍，其中一款麵包使用國產小麥「十八麥」製作，也讓台灣小麥名揚國際；農糧署中區分署14日舉辦「台灣國產小麥-十八麥年度新品發表會」，台灣隊隊長武子靖親自出席分享這份喜悅，也肯定國產小麥麵粉加工品品質穩定，拿來製作歐式麵包別具風味。

行政院農業委員會農糧署中區分署輔導保證責任台中市中都農業生產合作社開發自有品牌「十八麥」國產小麥麵粉加工產品，14日盛大舉辦新品發表會，推薦給喜愛烘焙料理的消防者更多天然、健康材料的新選擇。

由於國人飲食西化，近年台灣稻米生產過剩，農糧署積極推廣雜糧轉作，中都農業生產合作社9年來不斷推廣與農友契作生產小麥，耕作面積約80公頃，且透過該合作社及農友努力，逐年提高台灣小麥品質與產量。

中都農業生產合作社也推出由國產硬社紅春麥及硬白麥為原料製成之9款麵粉產品，搭配歐洲石磨原理技術，開發全麥粉、吐司粉、法國麵包粉、比薩粉、菓子粉、發芽小麥粉與煎焙小麥粉等不同用途品項。

值得一提的是今年獲得路易樂斯福世界盃麵包大賽團體冠軍的台灣隊隊長武子靖也親自出席推薦，據悉過去世界麵包比賽，師傅們利用台灣龍眼、荔枝和蜂密等農產品獲得裁判青睞，這次更在比較中加入台灣小麥為食材，製作出的歐式麵包更獲裁判肯定，也讓台灣小麥成功推向國際舞台。

農糧署長胡忠一表示，國產雜糧品項相當多元且具本土特色風味，深受相關業者青睞，近年來推動大糧倉計畫輔導農友生產國產雜糧已見成效，除產量提升外，產品品質相對進口雜糧來得新鮮、安全且營養。