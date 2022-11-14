虎航空服員高鈺雯（Rita）求學期間，因長相出眾成為校園人氣正妹，進入航空業後，更曾被日媒譽為「千年一遇空姐」，IG擁有57.1萬粉絲。去年30歲生日時接受健身教練男友Curry求婚的她，昨（13日）在萬豪酒店舉辦世紀婚禮，不少女星、網紅都到場見證幸福，其中5位美女賓客還同步抓新郎的胸肌，畫面相當搞笑。

Rita的婚宴現場風格相當奢華、夢幻，大量使用白、金色系的元素佈置，賓客卡司陣容堅強，女星拐拐（許采晴）擔任總召，Lala（蘇心甯）、「狼人殺女神」紀卜心、「最美空姐」林佩瑤、網紅愛語莎、蕎希、Cindy如如、「最美禮生」寧寧（趙采瑄）、樂天啦啦隊女神倪瑄等都是宴上嘉賓，堪稱最香的喜宴。

Rita人緣好，婚宴上的嘉賓很多都是頗有名氣的女星、網紅。（圖／IG）

Rita當天換上多套禮服，純白色系優雅動人，戴上皇冠、頭紗更是仙氣爆棚，林佩瑤忍不住讚嘆新人的顏值是「真人芭比和肯尼」。送客時，拐拐、Cindy、蕎希、愛語莎和林佩瑤與新人合照，她們一起向新郎伸出「鹹豬手」，林佩瑤開玩笑地說：「不可以只有新娘可以摸胸肌吧！我們也要摸摸啊！」6女抓1男的畫面十分有趣，也見證大夥兒們的好交情。

Lala稍早在IG發文祝福：「恭喜最美新娘Rita！」她透露婚宴的氣氛十分感動，開玩笑說差點被沖昏頭逼坐隔壁的男士娶她，最後Lala感性地寫道：「親愛的，謝謝妳邀請我見證真的可以嫁給愛情，一定要幸福哦」Rita高興地回覆：「謝謝最美又善良的拉拉，永遠愛你！」