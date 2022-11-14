無黨籍台南市長候選人林義豐今（14）日大膽提出超狂政見，高喊選上要「撤銷全民罰單，消滅檢舉魔人」，罰單主要針對檢舉魔人所檢舉之交通罰單與攤販罰單，林強調確實地去改變台南交通，及改善市場周邊環境才是核心問題；對此，黃偉哲競總則不回應。

林義豐指出，檢舉魔人多為私人恩怨報復性的檢舉，台南市每年約40萬件交通違規檢舉案，需動用50名警力專責處理，大量檢舉時除了會癱瘓市府，而後續要處理的程序繁瑣也浪費社會資源。

林義豐直言，打算廢除檢舉魔人並註銷台南市民被其所檢舉之交通罰單。而台南交通改善是勢在必行，需增加科技執法，並提高台南警察預算與人力。

另外對於攤販罰單的部份。林義豐指出，這兩三年來因疫情對攤販生計影響很大，攤販謀生計只求溫飽還被開罰單，會增加大量負擔，且必須從改善傳統市場來解決攤販擺設的根本問題。未來將振興優化傳統市場，帶動周邊環境與建築改善，並提升競爭力與購物力，透過台南市場體現美食文化，讓台灣與全世界認識台南。

黃偉哲競總對此不做回應。但有團隊人員私下表示，這是中央所頒行法令，而且是全國通用，需要立法委員針對相關法令進行增修，並非地方政府所能決定。