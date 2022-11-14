楊鎮浯競選團隊列出「10大奧步」，提醒鄉親多加留意(圖／楊鎮浯競選總部提供)

石兆瑉(右)希望陳陣營的選舉奧步能就此打住，還給金門一個乾淨的選舉空間，不要再撕裂金門人彼此的情誼(于家麒攝)

選舉進入倒數，各陣營間的對戰也越演越烈，繼今(14)日上午金門縣長候選人陳福海呼籲對手勿再對其抹黑攻擊的「3反」(反賄選、反抹黑、反貪腐)議題，尋求連任的楊鎮浯競選團隊也在下午召開記者會，並列舉出選舉「10大奧步」，提醒鄉親多加留意，切勿上當受騙進而影響選舉結果。

楊鎮浯競選總部執行長石兆瑉表示，隨著科技日新月異、選民閱讀管道更加多元，選舉「奧步」也不斷推陳出新。楊陣營列舉的「十大奧步」包含設局嫁禍買票、人為車禍假賠償、假冒不同陣營發布不實訊息、下跪、自我傷害等悲情訴求、揪眾抗議陳情、舉報假案、製造不安事件、惡意挑釁或佯裝遭到攻擊與亂開選舉支票等。

石兆瑉也舉例，像日前林姓民眾在LINE群組發表「富爸高手操盤」、「一票一萬」、「賄選買官」等不實訊息；又如王姓廠商移花接木，企圖混淆視聽來欺騙金門鄉親、傷害金酒，進而影響選情等，都已涉嫌違反公職人員選舉罷免法。不喜輕易興訟的楊鎮浯若不是對方已在挑戰金門鄉親底限，就是已經採到違法的紅線，才不得已委託競選團隊前往地檢署按鈴申告。

石兆瑉也拿出一張對手的競選文宣指出，陳福海強調政治力不介入金酒，但在他當縣長任內4年總共換了5個董事長、3位總經理；高喊興建青年住宅，但任內4年卻都置之不理；說要設置大同之家2館，但2014年一上任就停止老人住宅計畫。以上種種都顯示陳福海是為了選舉亂開支票的人，根本不值得信任。

石兆瑉最後也強調，林姓、王姓民眾都是此次選戰主要對手陳福海的支持者，希望陳陣營的選舉奧步能就此打住，還給金門一個乾淨的選舉空間，不要再撕裂金門人彼此的情誼，讓鄉親能在最後階段做出明智的選擇。

而對於陳福海上午提出的「天福案」疑雲，石兆瑉說該合作案是一個強強聯手、非常漂亮的金酒行銷方案，而且該案件根本還未經過偵查等後續相關動作，怎能稱得上是「弊案」；公道自在人心、社會自有公評，法律的訴訟有時只是選舉的一種策略，誠摯的呼籲各候選人不要浪費太多司法資源，楊陣營不會隨之起舞，所作的每一件事情都絕對經得起鄉親的檢驗。